Gıda Güvencesi Hakkında Uyarı - Son Dakika
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Gıda Güvencesi Hakkında Uyarı

29.06.2026 15:39
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CHP'li Sarıbal, tarım maliyetlerinin artışına dikkat çekti ve gıda güvenliğinin temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, üreticinin üzerinde maliyet baskısı olduğunu vurgulayarak, "Tarım ve gıda alanı, piyasanın insafına bırakılamaz. Gıda güvencesi ve gıda güvenliği halkın temel hakkıdır. Bu hakkı güvence altına alacak gıda egemenliği temel hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜİK'in, enerji ve yağlayıcılar, tarımsal girdi maliyetleri ve gübre artışına ilişkin Nisan 2026 verilerini paylaştı.

Sarıbal, "Tarımsal girdi maliyetleri artıyor; mazotun da içinde olduğu enerji ve yağlayıcılar, gübre, yem, tohum, tarım kimyasalları ve sulama maliyetleri çiftçiyi üretimden uzaklaştırıyor. Üretici maliyet altında ezilirken, tüketici de sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmakta zorlanıyor. Bu tablo değişmek zorunda. Tarım ve gıda alanı, piyasanın insafına bırakılamaz. Gıda güvencesi ve gıda güvenliği halkın temel hakkıdır; bu hakkı güvence altına alacak gıda egemenliği temel hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Üretim, Güncel, Tarım, Son Dakika

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