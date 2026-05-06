Gıda Güvenliği İklim Değişikliğiyle Tehdit Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskısını her geçen gün artırdığını belirterek, gıda arz güvenliğinin artık yalnızca tarımsal değil, aynı zamanda stratejik, ekonomik ve jeopolitik bir mesele haline geldiğini söyledi.

Bakü'de düzenlenen Caspian Agro fuarına katılan Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, Özbekistan Tarım Bakanı İbrahim Abdurahmanov, Gürcistan Tarım Bakanı David Songulaşvili ile düzenlenen "İklim, Ekonomik ve Güvenlik Zorlukları Bağlamında Gıda Güvenliği: Bölgesel Perspektiflerin Farklılıkları ve Benzerlikleri" başlıklı panelde konuştu.

Yumaklı, iklim değişikliğinin Türkiye'nin özellikle su kaynakları üzerinde ciddi baskılar oluşturduğunu dile getirdi.

Gelecek dönemde bu baskının daha ağır hissedileceğini belirten Yumaklı, suyu en fazla tüketen sektör olan tarımsal üretimin, su merkezli bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

Yumaklı, Türkiye'nin su stresi altındaki ülkeler arasında bulunduğuna işaret ederek, "Suyu akılcı bir şekilde yönetmemiz gerektiğini, verimli bir şekilde yönetmemiz gerektiğini bütün paydaşlar olarak çok yakından biliyoruz ve hissediyoruz." dedi.

2023'te başlatılan Su Verimliliği Seferberliği'nin toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturduğunu ifade eden Yumaklı, "Amacımız her bir damla suyun hesabını yapabilen bir toplum anlayışını hakim kılmak." dedi.

Yumaklı, su verimliliğinde başarının tarımsal üretimdeki dönüşümle mümkün olacağını belirterek, suya göre üretim planlaması, kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin geliştirilmesi ve erken uyarı sistemlerinin kurulmasının önemine dikkati çekti.

2024-2025 arasında su verimliliği konusunun çiftçiler ve üreticiler tarafından benimsendiğinin altını çizen Yumaklı, "Bu konunun başarısı için en önemli aşamaydı bu. Bunu atlatmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, dijital teknolojiler, sensör sistemleri ve uzaktan algılama uygulamalarının tarımda etkin kullanımının önemine işaret ederek, geleneksel yöntemlerle suyun etkin kullanımının artık mümkün olmadığını vurguladı.

Basınçlı ve kapalı devre sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasının kritik olduğunu belirten Yumaklı, uygun finansman modelleri ve kamu-özel sektör iş birliğinin bu dönüşümün temel unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Tarımsal üretimde dijital teknolojiler ve hassas tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi için teşvik mekanizmalarının sağlanması gerektiğinin altını çizen Yumaklı, "Kurumsal düzeyde su ve tarım yönetimini bütüncül bir şekilde ele almaya gayret ediyoruz, amacımız doğal kaynaklarımızı koruyarak sürdürülebilir bir üretimi güvence altına almak." ifadelerini kullandı.

Küresel gelişmelerin gıda güvenliği üzerindeki etkilerine de değinen Yumaklı, pandemi sonrası toparlanma sürecinde bölgesel çatışmaların lojistik süreçleri sekteye uğrattığını söyledi.

Bu gelişmelerin gıda güvenliğinin yalnızca tarımsal bir faaliyet olmadığını ortaya koyduğunu kaydeden Yumaklı, bunun aynı zamanda stratejik ve jeopolitik bir başlık haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin bu süreçte üretim kapasitesini artırmaya odaklandığını belirten Yumaklı, hem ülke içindeki gıda arz güvenliğini sağlamayı hem de üretim kapasitesi sınırlı ülkelere katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yumaklı, sürdürülebilir tarımsal üretimin ve gıda arz güvenliğinin sağlanması için üretim maliyetlerinin dengelenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Hem üretici gelirini gözetmelisiniz, onun sürdürülebilir olmasını sağlamalısınız hem de bunları tüketen insanların da bu konudaki ihtiyaçlarını gidermek durumundasınız. Bu konuda sistemlerini üreticilerin finansman ihtiyaçlarının bu manada karşılanmasının önemli olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Yumaklı, konuşmasının sonunda bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, tarımda dayanıklılığın artırılması ve ticaretin çeşitlendirilmesinin önemine işaret ederek, panelin düzenlenmesinde emeği geçen Azerbaycanlı yetkililere teşekkür etti.

Yumaklı, panelin ardından diğer bakanlarla fuar alanındaki stantları ziyaret etti.