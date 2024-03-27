Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'nun eski cumhurbaşkanının oğlu Malam Bacai Sanha Junior, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağını yönetme" suçlamasıyla ABD'de hapis cezasına çarptırıldı.
Yerel basına yansıyan haberlere göre, Sanha Junior'a, ülkesinde darbeye finans sağlamak amacıyla uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle ABD mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezası verildi.
Yetkililer, 52 yaşındaki Malam Bacai Sanha Junior'un, uyuşturucu kaçakçılığından elde edeceği finansmanı, ülkesinde cumhurbaşkanı olabilmek için kullanmayı planladığını belirtti.
Gine-Bissau'yu 2009-2012 yıllarında yöneten Malam Bacai Sanha'nın oğlu Sanha Junior'un, 2022'deki başarısız darbe girişimiyle bağlantısı olduğu iddia ediliyor.
Tanzanya'da gözaltına alınan Sanha Junior, Ağustos 2022'de ABD'ye iade edilmişti. Sanha Junior, Eylül 2023'te ABD'de kendisine yöneltilen "uyuşturucu ticaretini yönetme" suçlamasını kabul etmişti.
FBI: Sanha Junior sıradan bir suçlu değil
FBI yetkilisi Douglas Williams, davaya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Sanha Junior'un sıradan bir uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olmadığını söyledi.
Sanha Junior'un belirli bir amaçla uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını belirten Williams, "Uyuşturucu kaçakçılığını, ülkesinde darbeyi finanse etmek ve ardından cumhurbaşkanı olmayı planladığı için yaptı." dedi.
ABD'li yetkililer, ABD vatandaşı olmayan Sanha Junior'un, hapis cezasını çektikten sonra ülkeden sınır dışı edilebileceğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Gine-Bissau eski cumhurbaşkanının oğlu ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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