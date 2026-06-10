Gine'de Altın Madeni Göçüğü: 11 Ölü

Gine'nin kuzeydoğusundaki bir altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlerde, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kintignan bölgesindeki geleneksel bir altın madeni sahasında göçük meydana geldiği belirtildi.

Haberlerde, kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Enkaz altında kalan diğer kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gine'de yasal düzenlemelere riayet edilmeyen ve genellikle kişiler tarafından işletilen küçük ölçekli geleneksel altın madenlerinde sık sık bu tarz kazalar yaşanıyor.