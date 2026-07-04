Gipsy Kings Harbiye'de Fırtınalar Estirdi - Son Dakika
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Gipsy Kings Harbiye'de Fırtınalar Estirdi

Gipsy Kings Harbiye\'de Fırtınalar Estirdi
04.07.2026 23:12
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Gipsy Kings, 'Viva El Arte' turnesi kapsamında Harbiye'de sevilen eserlerini seslendirdi.

Grammy ödüllü flamenko ve Latin müziği grubu Gipsy Kings, "Viva El Arte" turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Andre Reyes liderliğindeki topluluk, konserde "Bamboleo", "Volare", "Un Amor", "Baila Baila" ve "Djobi Djoba" gibi grubun sevilen eserlerini seslendirdi.

30 yılı aşkın müzik kariyerinde dünyanın birçok ülkesinde sahne alan Andre Reyes, Gipsy Kings'in müzikal mirasını ailesiyle birlikte yaşatmayı sürdürürken, grup konser boyunca flamenko ve Latin müziğinin sevilen örneklerini dinleyicilerle buluşturdu.

Sahnedeki enerjisi ve performansıyla beğeni toplayan grup, konser boyunca izleyicilere dans ve müzik dolu bir gece yaşattı.

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilen konser serisinin son ayağında grup, Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gipsy Kings Harbiye'de Fırtınalar Estirdi - Son Dakika

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