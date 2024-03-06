Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kavaklar Mahallesi\'nde altyapı çalışmalarını inceledi

Muş'ta Arpa ve Buğday Ekimi Yüksek Verim Sağladı

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, geçen yıl bölgede 1 milyon 839 bin dekarlık alanda arpa ve buğday ekiminin gerçekleştiğini belirtti. Muş'un hem hayvancılık hem de tarımsal faaliyetler konusunda kapasitesi yüksek bir il olduğunu söyleyen Gün, kentte 235 bin büyükbaş, 1 milyon 52 bin küçükbaş hayvan varlığının olduğunu ifade etti. Ovadaki ekili alanlarda buğday ve arpa ekimiyle 530 bin ton ürün elde edildi ve ilimize 4 milyar lira katkı sağlandı. Bu yıl da yağışların geçen yıla benzer şekilde devam etmesi durumunda yüksek bir verim beklenmektedir.