Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İtfaiyecileri Onurlandırdı

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İtfaiye Haftası dolayısıyla düzenlenen yemekte, itfaiyeciler ile bir araya geldi.

Belediye'nin Kale Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekte, itfaiye personelinin görevleri ve verdikleri hizmetler konuşuldu.

"Önceliğimiz her zaman insan"

Başkan Köse, yaptığı konuşmada itfaiyecilerin acil durum müdahaleleri konusundaki fedakarlıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sizler, hayat kurtaran ve toplumun güvenliğini sağlayan kahramanlarsınız. Görevlerinizi yerine getirirken gösterdiğiniz özveri takdire şayandır. Her zaman yanınızdayız. 6 aydır çok yoğun ve stresli geçen bir dönemden sonra bu akşam sizler tarafından coşkuyla karşılanmak beni duygulandırdı. Göreve geldiğimizden bu yana tasarruf sağlamaya devam ediyoruz ama itfaiye konusunda geri durmamaya çalıştık.

Önceliğimiz her zaman insan. Biz göreve geldik geleli iki tane çöp konteyneri alamadık ama cankurtaran için 2 milyon TL harcama yaptık. İtfaiyemizin de iki tane araç talebi var. Daha faal ve daha iyi hizmet verebilmemiz için bu araçları almak istiyoruz. Kısmet olursa tam donanımlı elimizde olmayan iki aracı bünyemize katacağız. Bir insan canını kurtarmak için kendi canını hiçe sayan sizlere minnettarız. Sorumluluk gerektiren bir iş yapıyorsunuz. Gönül ister ki hiçbir afet, yangın ve sel olmasın ama bizim itfaiyemiz de bu durumlar için göreve daima hazır. Hepinize bu zorlu görevinizde kolaylıklar diliyorum."