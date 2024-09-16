Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehir hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi amacıyla Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Köse, destek ve eksikliklerin giderilmesi için adımlar atılacağını vurguladı.

16.09.2024 16:22  Güncelleme: 19:21
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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, son olarak Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Köse, "Şehir hizmetlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün çalışmalarını yakından takip ederek eksikliklerin giderilmesi için gereken adımları atacağız" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, hizmetlerin daha verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla birim içi ziyaretlerine devam ediyor.

Köse, son olarak Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaretinde, çalışanlara kolaylıklar dileyen Köse, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu. Başkan Fuat Köse, "Belediyemiz araçlarının ve iş makinelerinin bakım onarımı burada yapılıyor. Ayrıca metal ve ahşap atölyelerinde üretimler gerçekleştiriliyor. Bu yüzden müdürlüğümüzün işleyişi büyük bir önem taşıyor. Çalışanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor" diye konuştu. Köse, yapılan işlerin kalitesini artırmak için gerekli desteklerin sağlanacağını da belirterek, "Şehir hizmetlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün çalışmalarını yakından takip ederek eksikliklerin giderilmesi için gereken adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında, müdürlük yetkilileri yürütülen bakım ve onarım çalışmaları hakkında Başkan Köse'ye detaylı bilgi sundu. Başkan Köse, ziyaretinin ardından çalışanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi ve birlikte yemek yedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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