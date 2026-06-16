Giresun Belediye Başkanı Köse'den Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne Ziyaret

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve yaz dönemi ilaçlama programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Özer Pazarlı'nın da katıldığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ziyareti sırasında müdürlük personeliyle bir araya gelen Başkan Köse, özellikle yaz aylarında artış gösteren sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı haşerelere karşı yürütülen mücadele çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Bu yıl da kapsamlı bir ilaçlama programını hayata geçirdiklerini belirten Köse, ekiplerin şehir genelinde periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Tüm mahalleleri kapsayacak şekilde planlanan ilaçlama çalışmalarının daha yoğun bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Köse, vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir yaz dönemi geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Köse açıklamasında, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak adına ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada görev yapacak. İlaçlama faaliyetlerimizi aralıksız sürdürecek, halk sağlığını ilgilendiren konularda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Köse, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.