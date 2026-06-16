Giresun Belediye Başkanı Köse'den Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Belediye Başkanı Köse'den Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne Ziyaret

16.06.2026 10:28  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yaz dönemi ilaçlama programı hakkında bilgi aldı ve haşere mücadelesinin 7/24 süreceğini açıkladı.

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve yaz dönemi ilaçlama programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Özer Pazarlı'nın da katıldığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ziyareti sırasında müdürlük personeliyle bir araya gelen Başkan Köse, özellikle yaz aylarında artış gösteren sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı haşerelere karşı yürütülen mücadele çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Bu yıl da kapsamlı bir ilaçlama programını hayata geçirdiklerini belirten Köse, ekiplerin şehir genelinde periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Tüm mahalleleri kapsayacak şekilde planlanan ilaçlama çalışmalarının daha yoğun bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Köse, vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir yaz dönemi geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Köse açıklamasında, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak adına ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada görev yapacak. İlaçlama faaliyetlerimizi aralıksız sürdürecek, halk sağlığını ilgilendiren konularda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Köse, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Yerel Haberler, Fuat Köse, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Köse'den Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Kahramanmaraş’ta polis memuru evinde ölü bulundu Kahramanmaraş'ta polis memuru evinde ölü bulundu
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Etiyopya’da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:28
Reuters Dijital Haber Raporu yayınlandı: Sondakika.com 2026’da da lider
Reuters Dijital Haber Raporu yayınlandı: Sondakika.com 2026'da da lider
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
10:43
İsrail, İran’ın kalbini vuracaktı Son sözü Trump söyledi
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi
10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 12:07:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Köse'den Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.