Giresun Belediyesi Konkasör Tesisleri\'nde Üretim Devam Ediyor

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'ne ait Konkasör Tesisleri'nde üretim devam ediyor. Tesisleri gezen Başkan Fuat Köse, "Bugün itibarıyla günlük 6 bin adet kilit parke üretiyoruz. Yakın zamanda bunu da 10 bine çıkartacağız" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve her gün binlerce parke üretiminin yanı sıra, bordür ve yağmur suyu oluğu imal edilen Konkasör Tesisleri'ni ziyaret etti. İmalatı yerinde inceleyen Köse, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana Belediyemizde israfın önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda Belediyemizi kar eden, kendi ihtiyaçlarını karşılayan, kendi ihtiyaçlarını kendi personelleriyle kendi işyeri olarak gören bir kurum haline getirdik. Konkasör Tesislerimizde kilit parke ve bordür taşı üretiyoruz. Bugün itibarıyla günlük 6 bin adet kilit parke üretiyoruz. Yakın zamanda bunu da 10 bine çıkartacağız. Belediyemizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında her geçen gün kapasiteyi artıracağız."