Giresun Belediyesi Sokak Basketbolu Turnuvası Başladı

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi tarafından organize edilen Sokak Basketbolu Turnuvası başladı. Turnuvada 8 ayrı kategoride 74 takım yarışacak.

Giresun Belediyesi, gençler için etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye'nin organize ettiği Sokak Basketbol Turnuvası, başladı. U10 Erkekler kategorisine ait olan ve Dev Adam- Kurt Gücü maçıyla başlayan turnuvad,a ilk günkü program gece geç saatlere kadar 30 müsabaka ile devam etti. Atatürk Meydanı'nda oynanan ve yüksek bir katılım gösterilen turnuvada 8 ayrı kategoride toplam 74 takım yarışacak.

Turnuvanın 29 Temmuz Pazartesi günü oynanacak final maçlarıyla birlikte tamamlanması planlanıyor. Ödül töreninin ise final maçı sonrası Belediye Başkanı Fuat Köse'nin katılımıyla gerçekleşecek. Belediye Başkanı Fuat Köse, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, vatandaşları bu heyecanlı turnuvayı izlemeye davet etti.