Giresun Belediyesi Yaz Aylarında Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarına Hız Verdi

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, yaz aylarında artan haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından karşı halk sağlığını korumak için, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sivrisinek, karasinek ve tüm haşere türlerine yönelik ilaçlama çalışması yapılıyor. İlaçlama, özellikle dere yatakları, su birikintileri, kanalizasyon çıkışları ve dere yatakları gibi haşere üreme alanlarında yoğunlaştırıldı. Ekipler, çalışmaların düzenli olarak şehrin tüm bölgelerinde sürdürüleceğini bildirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Yetkilileri yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halkımızın sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele etmek için çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla haşere popülasyonunu kontrol altına almayı ve halkımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu arada, vatandaşlarımızın da haşere kontrolü konusunda daha bilinçli olması gerekmektedir. Sivrisinek yumurtalarının yumurtadan çıkması için suya ihtiyacı bulunuyor. Dolayısıyla bahçenizde, balkonunuzda, dükkanınızın önünde su birikintisi olmamasına dikkat edin ve bu mücadelede bize destek olun."