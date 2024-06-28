Giresun Belediyesi Yaz Aylarında Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun Belediyesi Yaz Aylarında Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarına Hız Verdi

Giresun Belediyesi, yaz aylarında artan haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ilaçlama çalışmaları, haşere üreme alanlarında yoğunlaştırıldı. Çalışmaların düzenli olarak şehrin tüm bölgelerinde sürdürüleceği bildirildi.

28.06.2024 14:09  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, yaz aylarında artan haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından karşı halk sağlığını korumak için, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sivrisinek, karasinek ve tüm haşere türlerine yönelik ilaçlama çalışması yapılıyor. İlaçlama, özellikle dere yatakları, su birikintileri, kanalizasyon çıkışları ve dere yatakları gibi haşere üreme alanlarında yoğunlaştırıldı. Ekipler, çalışmaların düzenli olarak şehrin tüm bölgelerinde sürdürüleceğini bildirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Yetkilileri yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halkımızın sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele etmek için çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla haşere popülasyonunu kontrol altına almayı ve halkımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu arada, vatandaşlarımızın da haşere kontrolü konusunda daha bilinçli olması gerekmektedir. Sivrisinek yumurtalarının yumurtadan çıkması için suya ihtiyacı bulunuyor. Dolayısıyla bahçenizde, balkonunuzda, dükkanınızın önünde su birikintisi olmamasına dikkat edin ve bu mücadelede bize destek olun."

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Giresun, Çevre, Belediye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Yaz Aylarında Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:06:20. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi Yaz Aylarında Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement