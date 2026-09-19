Giresun'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

Giresun'un Espiye, Eynesil ve Güce ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler yapıldı.

Eynesil ilçesinde Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Tarık Orhan ve Belediye Başkanı Barış Güdük, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlamına yönelik konuşma yapıldı.

Tören, öğrencilerin okuduğu şiirlerle sona erdi.

Güce

Güce'de ilçe meydanındaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların ardından tören sona erdi.

Törene, Kaymakam Esra Kodaz Köse, Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, şehit yakınları ve gaziler ile kurum müdürleri katıldı.

Espiye

Espiye ilçesindeki tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende, Espiye Müftüsü Haki Özgül tarafından şehit ve gaziler için dua edildi.

Öğrencilerin şiirler okumasıyla sona eren törene, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkan Vekili Mustafa Karaman, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.