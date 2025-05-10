Giresun'un Bulancak ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kovanlık beldesinin Paşakonağı Yaylası Yedimeşe mevkisinde Tahsin Aydın'ın (70) kestiği ağaç, üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Aydın'ın cenazesi, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Ağaç Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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