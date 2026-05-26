Giresun'da Mezarlıklar Bayram Ziyaretlerine Hazırlanıyor

26.05.2026 10:20  Güncelleme: 11:59
Giresun Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda ot biçme, çevre temizliği ve bakım çalışmaları başlattı. Yetkililer, vatandaşların huzurlu ziyaret yapabilmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Giresun Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan mezarlıklarda yürütülen bayram hazırlığı çalışmaları kapsamında ot biçme, çevre temizliği ve bakım faaliyetleri gerçekleştirildi. Ekipler tarafından mezarlık içlerinde uzayan otlar biçilirken, yürüyüş yolları ve ortak kullanım alanlarında da temizlik çalışması yapıldı.

Bayram süresince yoğun ziyaretçi beklenen mezarlıkların daha bakımlı hale getirilmesi amacıyla çalışmaların belirli program dahilinde sürdürüldüğü belirtildi.

Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için bakım ve temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıklarda gerekli hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Yetkililer ayrıca, çevre düzeni ve temizliğinin korunması konusunda vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

