Giresun'da Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
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Giresun'da Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel Sanat Etkinlikleri

Giresun\'da Cumhuriyet\'in 101. Yılına Özel Sanat Etkinlikleri

Giresun'da Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla açılan 'Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Giresun'da Bayram Kutlamaları' konulu fotoğraf sergisi ve yerel sanatçıların eserlerini tanıttığı Resim Sergisi büyük ilgi gördü.

29.10.2024 09:23  Güncelleme: 09:25
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(GİRESUN)- Giresun'da Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Giresun'da Bayram Kutlamaları" konulu fotoğraf sergisi ile Giresun ve Ordu Resim ve Heykeltıraşlar Dernekleri ile Bağımsız Sanatçılar Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bu sergi, yerel sanatçıların yeteneklerini sergilemesi için bir imkan sağlıyor. Her bir eser, farklı duyguları ve bakış açılarını yansıtıyor" dedi.

Giresun'da Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı. Belediye'nin hazırladığı etkinlikler kapsamında ilk olarak "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Giresun'da Bayram Kutlamaları" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Tarihi Konak'ta açılan sergide, küratör Hüseyin Gazi Menteşeoğlu'nun arşivinde yer alan fotoğraflar sergilendi. Büyük ilgi gören sergide, Belediye Başkanı Fuat Köse ve katılımcılar birbirinden değerli fotoğrafları ilgiyle inceledi. Başkan Köse, fotoğraf arşivinden ve sergiye verdiği destekten dolayı araştırmacı yazar Hüseyin Gazi Menteşeoğlu'na teşekkür etti.

Daha sonra ise Giresun ve Ordu Resim ve Heykeltıraşlar Dernekleri ile Bağımsız Sanatçılar Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı. Kapu Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan Sanat Sokağı'nda açılışı yapılan sergideki resim performansları büyük beğeni topladı. Açılışa katılan Belediye Başkanı Fuat Köse ve sanatseverler beğeniye sunulan eserleri inceledi. Başkan Köse, "Bu sergi, yerel sanatçıların yeteneklerini sergilemesi için bir imkan sağlıyor. Her bir eser, farklı duyguları ve bakış açılarını yansıtıyor" diye konuştu.

Sergiyi gezen ziyaretçiler de sanatçıların eserlerine hayran kaldı.

Kaynak: ANKA

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