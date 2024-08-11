Giresun'da Dedektör Köpeklerin Eğitimine Devam Ediliyor - Son Dakika
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Giresun'da Dedektör Köpeklerin Eğitimine Devam Ediliyor

Giresun\'da Dedektör Köpeklerin Eğitimine Devam Ediliyor

Giresun Jandarma Komutanlığı bünyesinde suçla mücadele ve arama kurtarma görevlerinde kullanılan dedektör köpeklerin eğitimleri aksatılmadan devam ediyor. Köpekler, uyuşturucu operasyonlarından kayıp kişilerin bulunmasına kadar çeşitli görevlerde aktif olarak yer alıyor.

11.08.2024 11:38
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Giresun'da suçla mücadele ve arama kurtarma görevlerinde kullanılan dedektör köpeklerin her zaman formda olmaları için eğitimlerine aksatılmadan devam ediliyor.

Giresun Jandarma Komutanlığı bünyesinde bomba, mayın ve uyuşturucu arama, iz takip, kadavra, arama ve kurtarma, tütün tespit ile diğer asayiş branşlarında köpekler bulunuyor.

Eğitmenleri tarafından belirlenen programlar sayesinde eğitim ve antrenmanlarla zinde kalmaları sağlanan köpekler, jandarma ekipleri ile uyuşturucu operasyonları başta olmak üzere yol kontrolü ve denetimlerin yanı sıra çeşitli arama faaliyetlerinde aktif görev alıyor.

Koku alma yetenekleri ile uyuşturucunun ele geçirilmesine katkı sağlayan köpekler, Giresun ve diğer illerdeki kayıp kişilerin bulunması faaliyetlerine de katılıyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Kısım Amiri Jandarma Astsubay Üstçavuş Kürşad Yurdagül, AA muhabirine, Giresun Jandarma Komutanlığında 2003'ten itibaren köpeklerin aktif olarak kullanıldığını söyledi.

Köpeklerin, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde, bir yaşına kadar çeşitli eğitimlerden geçirildiğini belirten Yurdagül, ortalama 12 ile 20 haftalık eğitimin sonunda başarılı olan köpeklere sertifika verildiğini, sonrasında da birliklerde görev yapmaya başladıklarını kaydetti.

Yurdagül, eğitilecek köpeklerin özellikle bir yaşını doldurmuş ve duyu organlarını çok iyi kullanabilenler arasından seçildiğini anlatarak, farklı branşta haftalık eğitim çalışma programına göre günlük eğitim verildiğini ifade etti. Yurdagül, köpeklerin görev yerlerine de sorumluları ile beraber tayin edildiğini aktardı.

Köpeklerin yetenek ve kabiliyetlerinin, her sene Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden gelen uzman personel tarafından denetlendiğini dile getiren Yurdagül, "Köpeklerin yeteneklerini kaybedip kaybetmedikleri test ediliyor. Denetleme sonunda kabiliyet ve yeteneklerini yitiren köpeklerimiz branştan çıkarılıyor." dedi.

"6 Şubat depremlerinde köpeklerimiz etkin olarak kullanıldı"

Yurdagül, köpeklerin sadece Giresun'da değil çevre illerde ve ihtiyaç halinde ülke genelinde kullanıldığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hepimizi derin bir üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde köpeklerimiz etkin olarak kullanıldı ve özellikle iz sürme ve kadavra köpeğimiz çok sayıda vatandaşımızın canlı olarak çıkarılmasında rol oynadığı gibi, farklı illerde kaybolan vatandaşlarımıza ulaşılmasını sağlamıştır. Giresun Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan köpekler, bölge ve görevin özelliğine göre her alanda ve her branşta aktif olarak kullanılmaktadır."

Köpeklerin insanlarla işbirliğini seven hayvanlar olduğuna dikkati çeken Yurdagül, içgüdüsel veya eğiticinin yönlendirmesiyle birtakım davranışlar sergilediklerini belirtti.

Yurdagül, bu davranışlardan kullanacağı göreve uygun olanları sergilediğinde köpeğin ödüllendirildiğini anlatarak, "Çok çabuk şekilde hangi davranışların ona ödül getireceğini öğrenen köpeğimiz, bu davranışları daha sık tekrar etmeye başlıyor. En sonunda birtakım şartlandırma teknikleri ile bu davranışları ne zaman ve hangi komutla yapacağı öğretiliyor." diye konuştu.

Kondisyonu zayıf köpeğin aramayı istenilen düzey ve sürede yapamayacağına işaret eden Yurdagül, "Köpeğin daha uzun süre çalışabilmesi için zinde ve motivasyon düzeyi yüksek olması gerekmektedir. Bunu köpeğin motivasyon ve hırsını artırıcı eğitimlerin yanında günlük yürüyüşler, koşular ve çeşitli engellerden oluşan parkurları geçme çalışmalarıyla sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Dedektör Köpeklerin Eğitimine Devam Ediliyor - Son Dakika

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