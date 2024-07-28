Giresun'da ilaçlama çalışmaları sürüyor

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin tüm mahallelerinde sürdürülen ilaçlama çalışmalarının ardından sahil bölgesinde bulunan kayalıklarda, menfezlerde ve dere yataklarında ilaçlama çalışması yapıldı.

Giresun Belediyesi, yaz mevsiminde artış gösteren sivrisinek, haşere ve zararlılarla popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda sahil bölgesindeki kayalıklar da ilaçlandı.

Yetkililer, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimiz. Bu nedenle, tüm mahallelerimizde düzenli olarak ilaçlama çalışmaları yaparak, haşere ve zararlılardan kaynaklanabilecek sağlık risklerini en aza indirmeyi hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.