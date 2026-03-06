Giresun'da Kadın Emeğinin Dijital Dönüşümü Masaya Yatırıldı

(GİRESUN) – Giresun Belediyesi ve Giresun Kent Konseyi iş birliğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Kadın Emeğinde Dijital Dönüşüm" konulu eğitim ve söyleşi programı düzenlendi. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Dijital dönüşüm sadece bir teknoloji meselesi değil, aynı zamanda bir fırsat eşitliği meselesidir" dedi.

Giresun Belediyesi Halk Akademisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, dijitalleşen dünyada kadın emeğinin dijital platformlar aracılığıyla ekonomiye kazandırılması ve markalaşma süreçleri ele alındı. Programa, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, eşi Nalan Köse, Kent Konseyi Başkanı İsmail Cem Feridunoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarladan ekrana kadın girişimciliği

Söyleşi kapsamında üç farklı deneyim hikayesi katılımcılarla paylaşıldı. Toprak Atelier Kurucusu Gizem Ceren Piri Onsekiz "Pazar yerleri üzerinde gerçek deneyimler", Fındık Harmanı Kurucu Ortağı Demet Öztürk "Tarladan ekrana: Kadın emeğini dijitalde markaya dönüştürmek" ve Bulancak Kadın Kooperatifi Kurucu Ortağı Zeynep Başdemir ise "Kadın kooperatifinin dijital dünya serüveni" başlıklarıyla sunumlarını gerçekleştirdi.

"Kadın emeği kalkınmanın en güçlü dinamiğidir"

Programda konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kadınların teknolojiye erişiminin artmasının toplumsal bir kazanım olacağını vurguladı. Başkan Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya hızlı bir değişimden geçiyor ve bu dönüşümün en önemli başlığı dijitalleşmedir. Kadın emeği, toplumların kalkınmasının en güçlü dinamiğidir. Bugün artık kadın girişimciler el emeği ürünlerini dijital platformlarla tüm dünyaya ulaştırabiliyor. Yerel yönetimler olarak kadınların üretim süreçlerinde daha güçlü yer almasını ve dijital becerilerini geliştirmesini çok önemsiyoruz. Kadınların ekonomik hayata katılımını artıracak her türlü projeyi desteklemeye devam edeceğiz."

Giresun Kent Konseyi Başkanı İsmail Cem Feridunoğlu, Kent Konseyi Genel Sekreteri Nazlı Erkan ve Kadın Meclisi Başkanı Mine Erdoğan'ın da birer konuşma yaptığı etkinlik, konuşmacılara çiçek takdim edilmesinin ardından sona erdi.