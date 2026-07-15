Giresun'un Çanakçı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 96 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
İlçenin Kuşköy köyünde Bahri C'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kayıp kişiye ulaşmak için arama çalışması gerçekleştiriyor.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Kayıp 96 Yaşındaki Adam İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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