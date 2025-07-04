Giresun'da Kaza: 7 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı

Giresun'da, iddiaya göre 15 yaşındaki ağabeyinin tabancayla kazara ateş ettiği 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Merkeze bağlı Sayca köyünde M.T'nin (15) elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu kız kardeşi M.T. (7) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili M.T'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.