Giresun'da Köy Okullarına Trafik Eğitimi

15.05.2026 16:54
Giresun Güce'de trafik ekipleri köy okullarında öğrencilere temel trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı ve emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak anlattı. Ayrıca Espiye'de şehitler anıldı, Aile Haftası etkinliği ve resim sergisi düzenlendi.

Giresun'un Güce ilçesinde köy okullarındaki öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Tirebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince öğrencilere temel trafik kuralları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik ışıklarının anlamları, okul servislerinde uyulması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Uygulamalı etkinliklerin de gerçekleştirildiği programa öğrenciler ilgi gösterdi.

Espiye'de şehitler anıldı

Espiye Kaymakamlığınca şehit piyade erler Kazım Usta ve Barış Ayaz için anma programı düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz ile katılımcılar, 1965'te İstanbul'un Fatih ilçesinde şehit düşen Usta ile 2007 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit olan Barış Ayaz'ın kabirlerini ziyaret etti, şehitler için dua edildi.

Espiye Merkez Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunan programa, şehitlerin ailesinin yanı sıra Müftü Haki Özgül, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Aile haftası programı düzenlendi

İlçede 15-21 Mayıs Uluslararası Aile Haftası dolayısıyla etkinlik organize edildi.

Gülburnu Köyü Kıran Cami'sinde vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ailenin toplumdaki yeri, önemi ve manevi değerlerin korunmasına yönelik mesajlar verildi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, yaptığı konuşmada, aile yapısının toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

Güçlü aile bağlarının sağlıklı bir toplumun oluşmasında büyük önem taşıdığını ifade eden Kavanoz, aile kurumunun korunması ve gelecek nesillere güçlü değerlerle aktarılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Resim sergisi açıldı

Espiye Gençlik Merkezi Müdürlüğünce, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında resim sergisi düzenlendi.

Akrilik, tuval, tezhip, ebru sanatı, alçı, rölyef, taş boyama, ahşap yakma gibi 80 eserin yer aldığı sergi, Gençlik Merkezi Salonu'nda ziyarete açıldı.

Serginin açılış törenine katılan Kaymakam Kavanoz, sosyal faaliyet ve sanat adına yapılan etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

