Giresun'da, Rus işgaline karşı verilen mücadele sonucunda kazanılan Harşit Zaferi'nin gelecek nesillere aktarılması amacıyla lise öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

Harşit Savunması Vakfı'nca Nurettin Canikli Proje İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde organize edilen "1. Dünya Savaşı Kafkas Cephesi'nde Stratejik Dönüm Noktası, Harşit Savunması ve Zaferin 109. Yılı" konferansına, Giresun Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Balcı konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Balcı, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelere ilişkin bilgiler verdi.

Harşit Savunması'nın ise Kafkas Cephesi bünyesinde gerçekleştiğini aktaran Balcı, Rusların Giresun'un Tirebolu ilçesinden denize dökülen Harşit Çayı'na kadar ilerlediğini kaydetti.

Balcı, Tirebolu'dan Erzincan'ın Kemah ilçesine kadar bir savunma hattı belirlendiğini ifade ederek, "Devlet dedi ki 'Ruslarla burada savaşacağız, Tirebolu'dan Gümüşhane'ye kadar bir kotta, oradan Kemah'a kadar başka bir kotta savunma yapacağız.' Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinin önemli bir kısmını da Harşit Savunması oluşturdu." dedi.

Harşit Zaferi'yle ilgili belge ve arşivlerden yararlanarak kitap yayımlayan Adnan Yazıcı ise resmi belgelerden 192 şehit tespit ettiklerine rağmen bu sayının çok daha fazla olduğunu belirtti.

Şehitlerin kimliklerini ortaya çıkarmak istediklerinin altını çizen Yazıcı, vadide çok sayıda mevzi ve istihkam alanı bulunduğunu, bölgenin şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağı olduğunu ifade etti.