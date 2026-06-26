Giresun'da Özel Nikah Töreni ve Karneler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Özel Nikah Töreni ve Karneler

26.06.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulancak'ta 16 çiftin nikahı kıyıldı. Yağlıdere ve Eynesil'de karne sevinci etkinlikleri gerçekleştirildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 26.06.2026 tarihine özel 16 çiftin nikahı kıyıldı.

İskelede çiftlerin nikahını kıyarak aile cüzdanlarını teslim eden Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, bu özel güne anlam katmak istediklerini belirtti.

Başkan Sıbıç, genç çiftlere mutluluklar diledi.

İlçelerde karne töreni

Yağlıdere ilçesinde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, 1415 öğrencinin karne sevinci yaşadığını söyledi.

Çocuklara tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye eden Hekim, eğitim döneminde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eynesil ilçesinde Mustafa Yüksel İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende ise Kaymakam Erkut Pamuk, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Pamuk, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Çocuklara dondurma ikram edilen törene, Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük de katıldı.

Görele Belediyesince de çocuklar için karne etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, çocuklar şişme oyun parkında eğlendi.

Belediye Başkan Vekili Aysel Uzun, çocukların karne sevincini etkinlikle daha da pekiştirdiklerini kaydetti.

Yağlıdere'de aşure dağıtıldı

Yağlıdere Müftülüğünce Merkez Camisi avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Müftü İsa Akbaş, muharremin paylaşma, dayanışma ve bereket ayı olduğunu ifade etti.

Bu tür etkinliklerin toplumdaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirten Akbaş, muharrem ayının ülkeye, millete ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Yağlıdere, Bulancak, Eynesil, Giresun, Evlilik, Güncel, Karne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Özel Nikah Töreni ve Karneler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor
21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı 21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu?
İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü

19:42
Bakan Çiftçi talimatı verdi İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
19:18
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tanker vuruldu
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu
19:09
Trabzonspor yeni transferini TFF’ye bildirdi
Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi
18:20
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Kadir İnanır hayatını kaybetti
17:35
Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama Ölü ve yaralı var
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 19:53:28. #7.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Özel Nikah Töreni ve Karneler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.