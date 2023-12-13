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Giresun'da Üniversite Öğrencisi Evde Baygın Bulundu, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Giresun'da Üniversite Öğrencisi Evde Baygın Bulundu, Hayatını Kaybetti

Giresun Üniversitesi öğrencisi Cemalettin C, evinde baygın halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun\'da Üniversite Öğrencisi Evde Baygın Bulundu, Hayatını Kaybetti
13.12.2023 - 17:39,
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Giresun'da, evinde baygın bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Giresun Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Cemalettin C, Çıtlakkale Mahallesi'ndeki evinde arkadaşları tarafından baygın bulundu.

Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cemalettin C'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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