Giresun\'da Üniversite Öğrencisi Evde Baygın Bulundu, Hayatını Kaybetti

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Giresun'da, evinde baygın bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Giresun Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Cemalettin C, Çıtlakkale Mahallesi'ndeki evinde arkadaşları tarafından baygın bulundu.
Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cemalettin C'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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