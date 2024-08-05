Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Jandarma ekiplerince, merkez ilçede Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen E.K. ve M.K. gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve bahçelerinde yapılan aramada 41 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, E.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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