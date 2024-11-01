Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Jandarma ve Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.K'nın evinde yaptıkları aramada 1 kilo 173 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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