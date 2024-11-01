Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Giresun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Giresun'da jandarma operasyonunda 1 kilo 173 gram esrar ele geçirildi, M.K tutuklandı.

01.11.2024 10:47
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Jandarma ve Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.K'nın evinde yaptıkları aramada 1 kilo 173 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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