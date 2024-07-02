Giresun'da Yaralı Dağ Keçisi Yavrusu Koruma Altına Alındı

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Giresun'un Çamoluk ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi yavrusu koruma altına alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çamoluk'un Taşdemir köyü Seme Deresi mevkisinde jandarma ekibinin devriye görevi sırasında kara yoluna yakın arazide yaralı dağ keçisi yavrusunun fark edildiği belirtildi.

Olay yerine Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Ekiplerin yaptığı incelemede yavrunun ayağında kırık tespit edildi. Yavru keçi, tedavisi için gerekli işlemler yapılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Doğamızı ve yaban hayatımızı korumak hepimizin görevidir." değerlendirmesinde blunuldu.