(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin Gedikkaya Mahallesi'nde kurduğu açık pazar yeri, 1 Ağustos Perşembe günü hizmete giriyor.
Giresun'un Gedikkaya Mahallesi'nde Naci Koloğlu Sokak üzerinde kurulacak pazar yeri, 1 Ağustos Perşembe günü vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de pazar yerini inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.
Köse'nin incelemelerine Gedikkaya Mahallesi Muhtarı Gencağa da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da yeni açık pazar yeri hizmete giriyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?