Giresun Belediyesi, Çıtlakkale'ye Yeni Meydan Kazandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Giresun Belediyesi, Çıtlakkale'ye Yeni Meydan Kazandırıyor

01.02.2026 10:41  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediyesi, Çıtlakkale Mahallesi'nde 606 metrekarelik alanda modern bir meydan projesi için çalışmalara başladı. Proje, alt ve üstyapı ile peyzaj düzenlemelerini içeriyor.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, Çıtlakkale Mahallesi'nde 606 metrekarelik alanda hayata geçirilecek yeni meydan projesi için çalışmalara başladı.

Giresun Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 606 metrekarelik alanda alt ve üstyapı ile peyzaj çalışmaları sürüyor. Proje çerçevesinde Çıtlakkale Mahallesi'nde modern ve kullanışlı bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında ağaç altı oturma birimleri, modern çiçeklik önü oturma grupları ve araç otoparkı yapılacak. Ayrıca aydınlatma direkleri yenilenecek, kaldırım ve zemin döşemeleri değiştirilecek.

Mevcut dönel kavşak ve refüjlerde yapılacak geometrik düzenlemeler ile sığınma ve saklanma cepleri oluşturularak trafikte akıcılığın sağlanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Fuat Köse, 28 mahalleye hizmet götürmeye devam ettiklerini belirterek, yeni meydan projesinin Çıtlakkale'ye çok yakışacağını dile getirdi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi, Çıtlakkale'ye Yeni Meydan Kazandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 12:42:09. #7.11#
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi, Çıtlakkale'ye Yeni Meydan Kazandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.