Giresun Belediyesi, Çıtlakkale'ye Yeni Meydan Kazandırıyor

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, Çıtlakkale Mahallesi'nde 606 metrekarelik alanda hayata geçirilecek yeni meydan projesi için çalışmalara başladı.

Giresun Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 606 metrekarelik alanda alt ve üstyapı ile peyzaj çalışmaları sürüyor. Proje çerçevesinde Çıtlakkale Mahallesi'nde modern ve kullanışlı bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında ağaç altı oturma birimleri, modern çiçeklik önü oturma grupları ve araç otoparkı yapılacak. Ayrıca aydınlatma direkleri yenilenecek, kaldırım ve zemin döşemeleri değiştirilecek.

Mevcut dönel kavşak ve refüjlerde yapılacak geometrik düzenlemeler ile sığınma ve saklanma cepleri oluşturularak trafikte akıcılığın sağlanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Fuat Köse, 28 mahalleye hizmet götürmeye devam ettiklerini belirterek, yeni meydan projesinin Çıtlakkale'ye çok yakışacağını dile getirdi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.