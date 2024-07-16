Giresun'daki Tarihi Mahalle Lavanta Bahçesiyle Güzelleşti - Son Dakika
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Giresun'daki Tarihi Mahalle Lavanta Bahçesiyle Güzelleşti

Giresun'un Tamzara Mahallesi, tarihi evleri ve dokumasıyla turizmde ön planda olan bir bölgedir. Son zamanlarda ise Sercan Bölük ve Emrecan Meletli tarafından oluşturulan lavanta bahçesiyle daha da güzelleşmiştir. Lavanta bahçesi, geçen yıl gerçekleştirilen ilk hasadın ardından bu yıl da hasat düzeyine gelmiştir. Göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkat çeken lavanta, tarihi mahalleye ayrı bir güzellik katmaktadır. Ziyaretçiler, Tamzara'ya gelerek lavanta bahçesinde fotoğraf çektirmektedir.

16.07.2024 10:53
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Giresun'da tarihi evleri ve dokumasıyla turizmde ön planda olan Tamzara Mahallesi, lavanta bahçesiyle güzellik kazandı.

Şebinkarahisar ilçesinde restore edilen evleri, yöresel dokuması, havası ve kültürel dokusuyla insanlara şehrin stresinden uzak bir ortam sunan tarihi mahallede 3 yıl önce Sercan Bölük ve Emrecan Meletli tarafından hobi amacıyla lavanta bahçesi oluşturuldu.

Geçen yıl ilk hasadı gerçekleştirilen lavanta bahçesi bu yıl da hasat düzeyine geldi.

Göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkat çeken lavanta, tarihi mahalleye ayrı bir güzellik kattı.

Tamzara'ya gelen ziyaretçiler, lavanta bahçesinde fotoğraf çektiriyor.

Kaynak: AA

Giresun, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'daki Tarihi Mahalle Lavanta Bahçesiyle Güzelleşti - Son Dakika

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