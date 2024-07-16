Giresun'daki Tarihi Mahalle Lavanta Bahçesiyle Güzelleşti

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Giresun'da tarihi evleri ve dokumasıyla turizmde ön planda olan Tamzara Mahallesi, lavanta bahçesiyle güzellik kazandı.

Şebinkarahisar ilçesinde restore edilen evleri, yöresel dokuması, havası ve kültürel dokusuyla insanlara şehrin stresinden uzak bir ortam sunan tarihi mahallede 3 yıl önce Sercan Bölük ve Emrecan Meletli tarafından hobi amacıyla lavanta bahçesi oluşturuldu.

Geçen yıl ilk hasadı gerçekleştirilen lavanta bahçesi bu yıl da hasat düzeyine geldi.

Göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkat çeken lavanta, tarihi mahalleye ayrı bir güzellik kattı.

Tamzara'ya gelen ziyaretçiler, lavanta bahçesinde fotoğraf çektiriyor.