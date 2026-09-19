Giresun Espiye Çalkaya'da suya düşen 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

Giresun Espiye Çalkaya'da suya düşen 2 çocuktan biri hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Espiye'nin Çalkaya köyünde oyun oynayan 2 çocuk, eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düştü. Çevredekilerin sudan çıkardığı çocuklardan biri Espiye Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı, diğeri Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor.
Giresun'un Espiye ilçesinde menfezdeki suya düşen 2 çocuktan 1'i hayatını kaybetti.
İlçenin Çalkaya köyünde Y.E.A. (6) ile Z.S.G. (9), oyun oynadıkları sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren çocuklar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Y.E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Z.S.G'nin tedavisi ise sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
Kaynak: AA
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