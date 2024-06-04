Giresun Espiye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi - Son Dakika
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Giresun Espiye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi

Giresun Espiye\'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi

Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen el sanatları sergisi, Kaymakam Taner Tengir'in açılışını yaptığı bir törenle başladı. Sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Merkez Müdürü Ömer Hamzaoğlu, 5 bin 700 kişinin katıldığı kurslara dikkat çekerek, Halk Eğitim Merkezlerinin her yaştan insanın ilgi ve beklentilerine uygun faaliyetler sunduğunu belirtti. Kaymakam Tengir ise kurslara katılanlara ve kurum ilgililerine teşekkür etti.

04.06.2024 15:43
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Giresun'un Espiye ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi.

Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce (HEM) bir düğün salonunda düzenlenen ve 3 gün açık kalacak serginin açılışını Kaymakam Taner Tengir gerçekleştirdi.

Merkez Müdürü Ömer Hamzaoğlu, yaptığı konuşmada, kurslara 4 bin 100'ü kadın olmak üzere toplam 5 bin 700 kişinin katıldığını söyledi.

Kaymakam Taner Tengir ise Halk Eğitim Merkezlerinde her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun birçok faaliyetin gerçekleştiğini belirtti.

Tengir, kurslara katılanlar ile kurum ilgililerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Espiye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi - Son Dakika

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