Giresun Görele'de toprak kayması sahil yolunu kapattı, iki otomobil hasar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Görele'de toprak kayması sahil yolunu kapattı, iki otomobil hasar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Görele\'de toprak kayması sahil yolunu kapattı, iki otomobil hasar gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Görele'de gece şiddetli yağış, Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak kaymasına yol açtı; yamaçtan kayan toprak ve ağaç parçaları iki otomobile hasar verdi. Yol temizlik sonrası yeniden ulaşıma açıldı; kentin farklı noktalarındaki kaymalara İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.

Giresun'un Görele ilçesinde toprak kayması sonucu iki otomobilde zarar oluştu.

Gece saatlerinde şiddetli yağışın etkisiyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Çavuşlu beldesi Beyli sapağı mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Yamaçtan yola kayan toprak ve ağaç parçaları Trabzon yönüne giden iki otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine Karayolları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan kentin farklı noktalarında oluşan toprak kaymalarına İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA
Karadeniz Sahil Yoluİl Özel İdaresiHava DurumuAcil DurumGiresunGöreleGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Togo bandıralı tanker Hürmüz Boğazı’nda ateş açılarak durduruldu İran sahiplendi Togo bandıralı tanker Hürmüz Boğazı'nda ateş açılarak durduruldu! İran sahiplendi
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı
Eskort ilanıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere eşzamanlı operasyon Eskort ilanıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere eşzamanlı operasyon
Daha 14 yaşında Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı
Edebiyat öğretmeninin acı sonu Yakınları sinir krizi geçirdi Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı O anlar kamerada Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada
09:48
İsrail’i tedirgin eden Türk En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
09:29
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti Rekoru paramparça etti
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti
09:02
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
08:59
Yeni yasama yılı öncesi Ankara’da herkesin konuştuğu transfer kulisi
Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi
08:46
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
08:02
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 09:50:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Giresun Görele'de toprak kayması sahil yolunu kapattı, iki otomobil hasar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement