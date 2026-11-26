Giresun'da tarım makinelerine sağlanan devlet destekleri üretim ve verim artışına katkı sağladı.

Şebinkarahisar ilçesinde valilik, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen projeler kapsamında bölgenin tarımsal makine ve ekipman altyapısı güçlendirildi.

Desteklerle üreticilerin modern tarım teknolojilerine erişimi kolaylaştı, bölgenin üretim kapasitesi de arttı.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, gazetecilere, 4 projeye yaklaşık 50 milyon lira destek sağlandığını söyledi.

Yaklaşık 65 farklı alanda kullanılan makine ve ekipmanı çiftçinin hizmetine sunduklarını belirten Arslan, "Bu da çiftçiye avantaj sağladı. Örneğin geleneksel yöntemlerle hazırlanan silaj yaklaşık 6 ay muhafaza edilirken, silaj makinesiyle paketlemede bu süre 3 yıla kadar çıkabiliyor. Biçerdöver desteğinden önce 50 dönüm arazide üretim yapan bir çiftçi bu yıl ekim alanını 150 dönüme çıkardı." dedi.

İlçede çiftçilik yapan Rahmi Özkütükçü ise makine desteği sayesinde yılda 1500 ton mısır silajı yapabildiğini vurguladı.

Silaj paketleme makinesini satın alma imkanı olmadığını ifade eden Özkütükçü, Şebinkarahisar Ziraat Odasının ekipmanlarından yararlanarak üretim yapmanın büyük avantaj sağladığını kaydetti.