Giresun Şebinkarahisar\'da kale çevresinde aranan işçi Akın Deniz ölü bulundu

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, dünden beri kendisinden haber alınamayan inşaat işçisi Akın Deniz'in (27) cansız bedeni bulundu.

Şebinkarahisar ilçesinde çalışan inşaat işçisi Akın Deniz, dün akşam saatlerinde konakladığı pansiyondan ayrıldı. Deniz'in geri dönmemesi nedeniyle yakınları ve mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmalarda Deniz'in Şebinkarahisar Kalesi'ne gittiği belirlendi ve ekipler aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Gece saatlerine kadar süren arama çalışmalarına ara veren ekipler, bu sabah saatlerinde yeniden harekete geçti. Sarp arazide yürütülen çalışmalar sonucunda Akın Deniz'in cansız bedeni bulundu.

Giresun Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Deniz'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.