Giresun Şebinkarahisar'daki Dikmetaş Yaylası'nda doğa canlandı - Son Dakika
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Giresun Şebinkarahisar'daki Dikmetaş Yaylası'nda doğa canlandı

Giresun Şebinkarahisar\'daki Dikmetaş Yaylası\'nda doğa canlandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bulunan Dikmetaş Yaylası, ilkbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliklerini sergilemeye başladı. İlçenin Gürpınar ile Toplukonak köyleri arasında yer alan yayla, DSİ tarafından yapılan göletle daha da etkileyici bir hale geldi. Karların erimesiyle su seviyesi yükselen gölette su altında kalan ağaçlar, görsel bir şölen oluşturdu. Dikmetaş Yaylası, yaz aylarında da ziyaretçiler tarafından ilgi görmektedir.

08.05.2024 10:55
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Dikmetaş Yaylası'nda ilkbahar ile doğa canlandı.

İlçenin Gürpınar ile Toplukonak köyü sınırları içerisinde yer alan 1780 rakımlı yayla, DSİ'nin inşa ettiği göletle farklı bir güzelliğe büründü.

Karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen gölette bir bölümü su altında kalan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Dikmetaş Yaylası yaz aylarında ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Şebinkarahisar'daki Dikmetaş Yaylası'nda doğa canlandı - Son Dakika

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