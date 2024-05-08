Giresun Şebinkarahisar\'daki Dikmetaş Yaylası\'nda doğa canlandı

Güncel

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Dikmetaş Yaylası'nda ilkbahar ile doğa canlandı.

İlçenin Gürpınar ile Toplukonak köyü sınırları içerisinde yer alan 1780 rakımlı yayla, DSİ'nin inşa ettiği göletle farklı bir güzelliğe büründü.

Karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen gölette bir bölümü su altında kalan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Dikmetaş Yaylası yaz aylarında ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.