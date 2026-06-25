Girit'te Fabrika Yangını Evleri Tehdit Ediyor

Girit Adası'nın Kandiye ilindeki bir fabrikada çıkan yangının bölgedeki evlere de sıçradığı belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Kandiye'deki fabrikanın bahçesinde bulunan birikmiş paletler alev aldı.

Yerleşim alanında bulunan fabrikadaki yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, kereste fabrikasında çıkan yangın bölgedeki bazı evlere de sıçradı.

???????Yunanistan Sivil Koruma Birimi, bölgede bulunanların cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla, halktan yoğun duman nedeniyle kapı ve pencereleri açmamalarını istedi.