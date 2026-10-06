Girit'te selin vurduğu Laşit ovasında çiftçilerin zararı 20 milyon avroya yaklaştı

Girit Adası'nda geçen hafta yaşanan şiddetli yağışlar sonucu yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanın sular altında kalmasının, çiftçilere yaklaşık 20 milyon avroluk zarara neden olduğu belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Girit Adası'nda geçen hafta yaşanan şiddetli yağışlar ve sel büyük zarara yol açtı.

Ada'nın Laşit ilindeki ovada 2 bin 500 hektarlık alan sular altında kalarak adeta göle dönüştü. Suyun yüksekliği ortalama 30 santimetre olurken bazı bölgelerde 3-4 metreye kadar çıktı.

Bölgede yaklaşık 500 hektarlık alanda ekili 15-20 bin ton patates ve 300 hektarlık alanda dikili domates, biber, marul, lahana zayi oldu.

Ürünlerin yanı sıra traktörler, sera alanları, depolar ve tarım aletleri de büyük zarar gördü.

Üreticilerin toplam zararı 20 milyon avroya yaklaştı.

Girit Adası'nda geçen hafta etkili olan yağış sele neden olmuş, birçok ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. Bir köprünün yıkıldığı Ada'da çok sayıda yol trafiğe kapanmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti.