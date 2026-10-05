Girne açıklarında batan Filo Jet'te bir cesede daha ulaşıldı, ölü sayısı 21'e çıktı - Son Dakika
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Girne açıklarında batan Filo Jet'te bir cesede daha ulaşıldı, ölü sayısı 21'e çıktı

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Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet isimli yolcu gemisini arama çalışmalarında bugün bir cesede daha ulaşıldı. KKTC Başbakanlığı, kimlik tespiti için inceleme başlatıldığını, ölü sayısının 21'e yükseldiğini ve kayıp 7 kişinin arandığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kazanın ilk anından itibaren tüm kayıplara ulaşmak amacıyla devletin imkanlarının seferber edildiği ve çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Girne açıklarında batan Filo Jet'te bir cesede daha ulaşıldı, ölü sayısı 21'e çıktı - Son Dakika
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