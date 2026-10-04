Girne açıklarında batan yolcu gemisinde bir cesede daha ulaşıldı, ölü sayısı 20 oldu - Son Dakika
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Girne açıklarında batan yolcu gemisinde bir cesede daha ulaşıldı, ölü sayısı 20 oldu

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KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde bugün bir cesede daha ulaşıldığını ve kimlik tespiti için DNA çalışması başlatıldığını açıkladı. Kazada ölü sayısı 20'ye çıkarken, kayıp 8 kişi aranıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında batan yolcu gemisinin ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kazanın ilk anından itibaren tüm kayıplara ulaşabilmek amacıyla devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ve arama çalışmalarının bugüne kadar kesintisiz şekilde devam ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kayıplarımızın tamamına ulaşılıncaya kadar arama çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürülecek ve devletimizin tüm imkanları seferber edilmeye devam edilecektir. Kazada hayatını kaybeden insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz."

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kaynak: AA
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