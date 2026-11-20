Girne'de FiloJet davasında mahkeme 9 şüpheliyi kasten öldürme suçundan yargılayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC'de Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan FiloJet yolcu gemisi davasında 9 şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına karar verildi. Mahkeme 9 şüpheliye 3 gün ek gözaltı verip duruşmayı pazartesiye erteledi; kazada 27 kişi öldü, 1 kişi kayıp.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili gözaltındaki 9 şüphelinin "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına karar verildi.
Filo Denizcilik'e bağlı FiloJet yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batması ile ilgili aralarında gemi kaptanı, şirket yetkilileri ve mürettebatın da bulunduğu 9 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Mahkeme heyeti, bugüne kadar "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması yöneltilen 9 şüphelinin, elde edilen delilleri, dinlenilen tanıkları ve kaza sırasındaki davranışlarını göz önüne alarak "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına hükmetti.
Mahkeme 9 kişi hakkında 3 gün ek gözaltı süresi vererek duruşmayı pazartesi gününe erteledi.
Şüphelilerin geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirilişleri sırasında kazazede yakınları tepki gösterdi.
Girne'deki geminin batması
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Denizcilik'e ait "FiloJet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.
Kazada 27 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılamamıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?