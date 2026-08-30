Girne'deki Gemi Kazası İddiaları Araştırılacak - Son Dakika
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Girne'deki Gemi Kazası İddiaları Araştırılacak

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KKTC Bakanı Arıklı, Girne açıklarındaki gemi kazasında yolcu iddialarını inceleyeceklerini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkında yolcular tarafından dile getirilen iddiaların inceleneceğini ifade etti.

Bakan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Girne Limanı açıklarında alabora olan gemiyle ilgili yolcuların tüm iddialarının araştırılacağını söyledi.

Arıklı, kapıların yolcuların üzerine kilitlendiği ve kaptanın gemiden kaçtığı yönündeki suçlamaları en ince ayrıntısına kadar inceleyeceklerini vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının, Polis Genel Müdürlüğünden ayrı bir soruşturma başlatacağını belirten Arıklı, geminin evrakları, yeterliliği, liman izinleri ve güvenlik tedbirleri ile ilgili soruşturmanın sonucunu kamuoyuna duyuracaklarını anlattı.

Arıklı, geminin kaptanı ile 7 mürettebatın gözaltında olduğu bilgisini paylaştı.

Kurtarılan yolcular, geminin limandan ayrılmasından kısa süre sonra su almaya başladığı ve gemideki görevlileri uyarmalarına rağmen dikkate alınmadıkları yönünde söylemlerde bulunmuştu.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğünün müdahale ettiği olaya, Türkiye'den Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD birimleri arama kurtarma gemileri, helikopterler ve uzman personelle destek veriyor.

Kaynak: AA

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