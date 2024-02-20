Giulio Regeni Davası Yeniden Başladı

İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'nin 2016'da Mısır'da öldürülmesine ilişkin Mısırlı 4 üst düzey yetkilinin gıyaben yargılanmasına yeniden başlandı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Ekim 2021'de ağır ceza mahkemesinin sanıklara bildirimde bulunulmadığı gerekçesiyle dosyayı geri göndermesiyle durma noktasına gelen süreçte, Anayasa Mahkemesinin bu karara yönelik itirazları Eylül 2023'te kabul etmesi ve Aralık 2023'te yargılama talebinin bir kez daha ağır ceza mahkemesine gönderilmesi doğrultusunda bugün ilk duruşma yapıldı.
Giulio Regeni'yi kaçırmak, işkence yapmak ve öldürmek suçlamaları yöneltilen Mısır güvenlik ve istihbaratından General Tarık Sabir, Athar Kamil Muhammed İbrahim, Uhsam Helmi ve Magdi İbrahim Abdelal Şerif'in gıyaben yargılandığı ağır ceza mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına katılan Giulio'nun annesi Paola ve babası Claudio, "8 yıldır bu çok önemli anı bekliyorduk." dedi.
İtalyan ANSA ajansının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, tarafların mahkeme heyetine sunduğu tanık listelerinde; Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, olayın yaşandığı dönemdeki İtalya Başbakanı Matteo Renzi, eski Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, eski İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Elisabetta Belloni, eski Başbakanlık Güvenlik Müsteşarı Marco Minniti ve İtalyan enerji şirketi ENI'nin CEO'su Claudio Descalzi'nin isimleri yer alıyor.
Davanın bir sonraki duruşması, 18 Mart'ta yapılacak.
Giulio Regeni cinayeti olayı
İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede olduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire- İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu. İtalya'nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, Regeni'nin vücudunda işkence izleri gördüğünü belirtmişti.
Konuyu soruşturan İtalyan savcılara bilgi veren tanıklar, Regeni'nin Mısır Ulusal Güvenlik Ajansına mensup kişilerce kaçırıldığını ifade etmişti.
Regeni cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle Roma Cumhuriyet Başsavcılığının Mısırlı 4 üst düzey yetkilinin yargılanması talebi, Roma'daki ön inceleme duruşmasında 25 Mayıs 2021'de kabul edilmişti.
Regeni'yi kaçırmak, işkence yapmak ve öldürmek suçlamaları yöneltilen Mısır güvenlik ve istihbaratından General Tarık Sabir, Athar Kamil Muhammed İbrahim, Uhsam Helmi ve Magdi İbrahim Abdelal Şerif'in gıyaben yargılanması, ağır ceza mahkemesinde ilk kez 14 Ekim 2021'de başlamıştı. Ancak bu duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin davadan haberdar olup olmadıklarının teyit edilmesi, gerekli bildirimlerin yapılması ve buna dair kesin kanıt olması gerektiğini savunarak, davanın durdurulmasını talep etmişti. Mahkeme de bu talebi kabul ederek, davayı durdurmuş ve dosyayı ön duruşma hakimine iade etmişti.
Davanın durdurulmasına savcılık makamı, ilk olarak Yargıtay'a itiraz etmiş, Yargıtay 11 Nisan 2022'de bunu reddetmişti. Savcılık makamı, Yargıtay'ın ret kararını Anayasa Mahkemesine götürmüş ve yüksek mahkeme de 27 Eylül 2023'te işkence suçunda dokunulmazlık olmadığına ve sanıklara ihbarda bulunmadan gıyaplarında yargılama yapılabileceğine hükmetmişti. Böylece, Regeni cinayetinin 4 Mısırlı zanlısı için yargılama yolu açılmıştı.
Bu arada, İtalya Temsilciler Meclisi Regeni Cinayetini Araştırma Komisyonu da 1 Aralık 2021'de Regeni'nin Mısır'da cinayete kurban gitmesine ilişkin sorumluluğun Mısır güvenlik unsurlarına ait olduğunu belirten nihai bir rapor kabul etmişti.
Regeni'nin ölümü, İtalya ile Mısır arasında zaman zaman ilişkilerin gerilmesine yol açıyor. İtalyan kamuoyu ve makamları, Mısırlı yetkililerden Regeni'nin nasıl hayatını kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.
Mısır tarafı ise İtalyan yetkililerle işbirliği yapıldığını ve kendi soruşturmalarında Regeni'nin katillerinin bilinmediği sonucuna varıldığı belirterek, suçlanan kişiler hakkındaki iddiaları reddediyor.
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