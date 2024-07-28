GKRY'de ABD helikopter üssü iddiası

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas'ın yapım aşamasında olduğunu açıkladığı helikopter üssüne, ABD ordusunun "Chinook" tipi helikopterlerinin konuşlandırılacağı iddia edildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY Savunma Bakanı Palmas, Larnaka kenti yakınlarında bir helikopter üssü inşasının devam ettiğini ancak konuyla ilgili detay veremeyeceğini ifade etti.

Palmas, Politis Gazetesi'ne verdiği röportajda da inşa aşamasındaki üssü kimin kullanacağına dair bilgi vermedi.

GKRY medyası, üssün, ABD'nin kullanımına verileceğini ve ABD ordusunun nakliye ve lojistikte kullanılmak üzere buraya "Chinook" tipi helikopterleri konuşlandıracağını yazdı.

Haberlerde, halen envanterinde 6 kadar askeri helikopteri bulunan GKRY'nin bir helikopter üssüne ihtiyacı olmadığı, Larnaka'daki helikopter üssü konusunda Güney Kıbrıs ile ABD'nin imzaladıkları "Stratejik İşbirliği" anlaşmasında mutabakata vardıkları öne sürüldü.

Öte yandan, Pentagon, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna yanıt vermedi.

Amerikan ABC televizyonunun ABD'nin 2013-2017 döneminde adada gizli bir askeri üs kullanarak buraya helikopter konuşlandırdığı haberine, Rum yetkililer sessiz kalmayı tercih etmiş, Lefkoşa'daki ABD Büyükelçiliği ise bu konuyu soran gazetecilere "Yorum yok." cevabını vermişti.

ABD, geçen kasım ayında Doğu Akdeniz'de bir helikopterinin düştüğünü ve 5 özel birlik askerinin kazada hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Helikopterin Kıbrıs kıyılarına 30 mil açıkta düştüğünün belirlenmesinin ardından ABD'nin GKRY'de gizli helikopter üssü bulundurduğuna dair tartışmalar yeniden alevlenmişti.