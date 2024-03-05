Marketlerde yeni dönem! Bu ürünleri bulundurmak zorunlu oldu - Son Dakika
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Marketlerde yeni dönem! Bu ürünleri bulundurmak zorunlu oldu

Glüten intoleransı olan kişilerin glütensiz ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, 200'den fazla şubesi olan zincir marketler glütensiz ürün bulundurmak zorunda olacak.

05.03.2024 09:07  Güncelleme: 09:07
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Glüten intoleransı dolayısıyla tıbbi beslenme tedavisine gereksinim duyanların bu ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla şube sayısı 200'den fazla olan zincir marketler belli şartlar altında glütensiz ürün bulundurmak zorunda olacak. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

MARKETLER SATIŞA HAZIR BULUNDURACAK

Tebliğe göre gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere un, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı satışa hazır bulundurmakla yükümlü kılındı.

Söz konusu mağazalar, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde de glütensiz olmak üzere ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı, süreklilik arz edecek şekilde ve talebi karşılayacak miktarda satışa hazır bulunduracak.

Tebliğle glüten intoleransı yaşayanların glütensiz gıda ürünlerine erişimini sağlamak amaçlandı. Düzenlemenin bazı hükümleri 1 Haziran'da, bazıları da 1 Eylül 2024'te yürürlüğe girecek.

Marketlerde yeni dönem! Bu ürünleri bulundurmak zorunlu oldu
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marketlerde yeni dönem! Bu ürünleri bulundurmak zorunlu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • salihb: hemen hemen bütün marketlerde var. Gereksiz işler üzerine uğraştığınız için teşekkür ediyoruz. Marketlerin ana amacı para kazanmak zaten. siz bunu demeseniz de onlar koyuyor. boş işlerle uğraşacağınıza fiyat istikrarı ve takibi yapın biraz. 2 0 Yanıtla
  • soner yavuz: önemli olan onu alabilecek para varmıki emeklide işçide memurda glutensiz gıdalar çok pahalı kim olıcak onları allah rızası için insanlar artık yokluktan sürekli ekmek makarna yemekten obez oldular yazık bu insanlara alım gücü olmayan ne yapsın ekmek makarna bulguru yiyip yiyip şişiyorlar allah sonumuzu hayretsin bu gidişle insanlar artık et süt peynir zeytin tavuk sucuk pastırma alamıyacaklar 0 0 Yanıtla
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