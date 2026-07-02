GMİS'te Yeni Yönetim Göreve Başladı - Son Dakika
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GMİS'te Yeni Yönetim Göreve Başladı

GMİS\'te Yeni Yönetim Göreve Başladı
02.07.2026 15:58
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GMİS Genel Kurulu'nda Ümit Demir başkanlığındaki yeni yönetim mazbatalarını aldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Merkez Servisleri Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna seçilenler mazbatalarını aldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, genel kurulda şube başkanlığına Ümit Demir, şube sekreterliğine Cengiz Saraç, şube mali sekreterliğine Yasin Uzunoğlu ve şube teşkilatlandırma sekreterliğine Serkan Keskin seçildi.

Yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Eren Şahin'den alarak göreve başladı.

Muhtarlardan Demir'e ziyaret

Karaelmas Mahallesi Muhtarı İsmail Özsoy ile Birlik Mahallesi Muhtarı Metin Çapar, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'i ziyaret etti.

Muhtarlar, şube taban delege seçimlerini kazanan Demir'i tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ümit Demir, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GMİS'te Yeni Yönetim Göreve Başladı - Son Dakika

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