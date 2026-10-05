Göç yolundaki pelikanlar Karaman'daki Gödet Barajı'nda dinlenip besleniyor - Son Dakika
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Göç yolundaki pelikanlar Karaman'daki Gödet Barajı'nda dinlenip besleniyor

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Göç yolundaki pelikanlar Karaman\'daki Gödet Barajı\'nda dinlenip besleniyor
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Karaman'ın Dereköy yakınlarındaki Gödet Barajı, göç yolculuğundaki pelikanlara mola noktası oluyor. Baraj gölünde dinlenip beslenen pelikanlar, kuş gözlemcileri ve doğaseverlere görsel güzellik sunuyor.

Karaman'ın merkeze bağlı Dereköy yakınlarındaki Gödet Barajı pelikanlara ev sahipliği yapıyor.

Gödet Barajı, göçmen kuşların kısa süreli konaklama noktaları arasında yer alıyor.

Göç yolculuğu sırasında baraj gölünde mola veren pelikanlar, dinlenme ve beslenme fırsatı buluyor.

Pelikanlar, göç dönemlerinde kuş gözlemcileri ve doğaseverler için de görsel güzellikler sunuyor.

Baraj yüzeyinde ve kıyı kesimlerinde görülen pelikanlar, doğal ortamlarında görüntülendi.

Kaynak: AA
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