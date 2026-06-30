Göçmen Karşıtı Yürüyüş Johannesburg'da

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde binlerce kişi, yasa dışı göçe karşı daha sıkı önlem alınması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Yerel basındaki haberlere göre, Johannesburg'un Soweto bölgesinde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, belgesiz yabancıların ülkeden ayrılması ve hükümetin yasa dışı göçe karşı daha sıkı tedbirler alması talebiyle yürüdü.

Jabulani Amfitiyatrosu'nda başlayan yürüyüş, Protea North Polis Merkezi önünde sona erdi.

Göstericiler, belgesiz yabancıların toplum güvenliği, kayıt dışı ekonomi, uyuşturucu ticareti, işsizlik ve kamu hizmetleri üzerindeki baskıyla bağlantılı olduğunu savunarak, güvenlik güçlerinden denetimlerin artırılmasını istedi.

Polise sunulan bildiride, Güney Afrika Polis Teşkilatı, Johannesburg Metro Polisi, İçişleri Bakanlığı ve göçmenlik birimlerinin koordineli şekilde hareket ederek belgesiz yabancılara yönelik kontrolleri sıklaştırması talep edildi.

Bildiride ayrıca, yasa dışı bulunduğu öne sürülen kişilerin işlettiği iş yerlerinin kapatılması, kaçak sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlenmesi ve yabancılara ait işletmelerden rüşvet aldığı iddia edilen kamu görevlilerinin soruşturulması çağrısı yapıldı.

Sopa ve topuz

Gösteride, bazı protestocuların sopa ve topuz taşıdığı görüldü.

Güney Afrika güvenlik makamları, gösteriler öncesinde protestolara silah veya silah olarak kullanılabilecek araçlarla katılımın yasak olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gauteng polisinden yapılan açıklamada ise gösteriler sırasında yağma veya vandalizm olayının yaşanmadığı bildirildi.

Yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkeleri vatandaşlarından oluşuyor.

Nisandan bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken, Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

"March and March" ve "Operation Dudula" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, ülkedeki belgesiz yabancılara 30 Haziran'a kadar Güney Afrika'yı terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.