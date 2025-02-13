GÖKBEY Helikopteri Soğuk Hava Testlerini Başarıyla Tamamladı

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SSB BAŞKANI GÖRGÜN: GÖKBEY, GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA KANITLADI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY'in İsveç'te gerçekleştirdiği soğuk hava testlerini başarıyla tamamlamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "GÖKBEY, zorlu şartlarda sınırları aşarak gücünü bir kez daha kanıtladı. İsveç'te başarıyla tamamlanan soğuk hava testleri, mühendislik kabiliyetimizin ve havacılıkta geldiğimiz noktanın bir göstergesi. Başta TUSAŞ olmak üzere projede görev alan tüm şirketlerimizi ve mühendislerimizi tebrik ediyorum" dedi.