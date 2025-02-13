SSB BAŞKANI GÖRGÜN: GÖKBEY, GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA KANITLADI
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY'in İsveç'te gerçekleştirdiği soğuk hava testlerini başarıyla tamamlamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "GÖKBEY, zorlu şartlarda sınırları aşarak gücünü bir kez daha kanıtladı. İsveç'te başarıyla tamamlanan soğuk hava testleri, mühendislik kabiliyetimizin ve havacılıkta geldiğimiz noktanın bir göstergesi. Başta TUSAŞ olmak üzere projede görev alan tüm şirketlerimizi ve mühendislerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Son Dakika › Güncel › GÖKBEY Helikopteri Soğuk Hava Testlerini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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